Технологическими "единорогами" (Unicorn company) называют стартапы, которые привлекают инвестиции и вырастают до стоимости 1 млрд. евро.

До сих пор у Литвы не было своего "единорога". "Пока компания растет в таком темпе, ее по-прежнему можно называть стартапом. Несмотря на то, что мы уже выросли из рубашки стартапа, который только сжигает деньги и неизвестно, как выживет, по темпам роста мы пока все еще попадаем под это определение, являемся быстрорастущей технологической компанией.

"Сделать это было непросто. Первые инвесторы, которых мы приглашали, отказывались, говорили:"В этом регионе у нас нет инвестиций, мы не знакомы с налоговым и юридическим окружением, мы считаем, что там нет достаточно талантов, чтобы можно было создать международные интернет-продукты". Мы должны были доказать, что они не правы", – сказал DELFI исполнительный директор Vinted и один из основателей Мантас Микуцкас.

По его словам, люди чаще всего не совсем понимают, что такое Vinted.

"Мы не продаем одежду, у нас нет складов, мы - платформа, которая дает людям возможность продавать одежду, детские товары. Завтра могут появиться новые категории. Поэтому мы и являемся технологической компанией, мы создали технологическую платформу, которая позволяет людям продавать и покупать разные вещи, не выходя из дома", – сказал Микуцкас.

Поскольку акции стартапов обычно на бирже не котируются, их стоимость считают по тому, какую цену за акции заплатили инвесторы.

Во время последнего раунда инвестиций Vinted привлек 128 млн. евро. Основным инвестором стал американский фонд Lightspeed Venture Partners. Вместе с ним инвестировали и европейские фонды: Sprints Capital, Insight Venture Partners, Accel и Burda Principal Investments. Микуцкас сказал, что это одни из важнейших фондов венчурного капитала, которые ранее инвестировали в Facebook, Spotify и Dropbox.

Всего Vinted привлек инвестиции на сумму 228 млн. евро.

50% акций компании принадлежат фондам, а остальные основателям - Милде Миткуте, Юстасу Янаускасу и Микуцкасу, а также 10% акций раздали работникам.

Сейчас у платформы Vinted 25 млн. членов на 12 рынках: в Литве, во Франции, в Германии, в Бельгии, Испании, Нидерландах, Австрии, Польше, Чехии, Люксембурге, Великобритании и США. Сейчас намечены несколько направлений развития компании: закрепление на существующих рынках и расширение в Европе.

Центральный офис компании находится в Вильнюсе. В нем работают 318 человек. Еще около 20 человек работают в Берлине, по 10 – в Праге и Варшаве. В Вильнюсе работают аналитики данных, специалисты в сфере ИТ, а в других странах – менеджеры по рекламе и специалисты по обслуживанию клиентов.

В ближайшие 1,5 года Vinted планирует трудоустроить еще около 300 человек. Минимум 250 - в Вильнюсе.