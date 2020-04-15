aA
В Литве за январь-март зарегистрировано более 39,3 тыс. вновь ввезённых подержанных легковых автомобилей - на 9,5% меньше, чем в соответствующий период 2019 году.
Kauno automobilių turgus
Kauno automobilių turgus
© DELFI

Средний возраст зарегистрированных автомобилей был 11,3 года, доля дизельных автомобилей составила 65% (в прошлом году – 72,2%), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в марте, когда в стране из-за коронавируса был объявлен карантин, первый раз зарегистрировано 7,8 тыс. подержанных автомобилей - на 46,6% меньше.

Как сообщает AutoTyrimai, спад в марте обусловлен карантином, который введён из-за коронавируса.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Налог на автомобили в Литве еще не вступил в силу, но на рынке уже фиксируют изменения (21)

"Разговоры о введении налога на загрязняющие...

В этом году рынок новых автомобилей в Литве увеличился на 30% (2)

В Литве в первом месяце этого года зарегистрировано 4634...

TOP новостей

Saulius Skvernelis

Премьер-министр Литвы: из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине (13)

Из -за угрозы распространения коронавируса будет...

Глава Минздрава Литвы о женщинах, которые не могут сделать аборт: будет повод принять другое решение (2)

Во время пресс-конференции министр здравоохранения...

Очаг вируса на швейном предприятии: больные свободно ходили по городку 19 заболели, 6 из них - в больнице (71)

В пасхальные выходные в Литве появилась информация об...

Елена Леонтьева. Время нестандартное – нестандартные и решения (1)

Компенсация потерь из-за остановленной во время...

В Литве за сутки установили 21 новый случай коронавируса (27)

За прошедшие сутки в Литве установили 21 новый случай...

|Maža didelių žinių kaina