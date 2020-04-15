Средний возраст зарегистрированных автомобилей был 11,3 года, доля дизельных автомобилей составила 65% (в прошлом году – 72,2%), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в марте, когда в стране из-за коронавируса был объявлен карантин, первый раз зарегистрировано 7,8 тыс. подержанных автомобилей - на 46,6% меньше.

Как сообщает AutoTyrimai, спад в марте обусловлен карантином, который введён из-за коронавируса.