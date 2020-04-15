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В Литве за январь-март зарегистрировано более 39,3 тыс. вновь ввезённых подержанных легковых автомобилей - на 9,5% меньше, чем в соответствующий период 2019 году.
Средний возраст зарегистрированных автомобилей был 11,3 года, доля дизельных автомобилей составила 65% (в прошлом году – 72,2%), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
Только в марте, когда в стране из-за коронавируса был объявлен карантин, первый раз зарегистрировано 7,8 тыс. подержанных автомобилей - на 46,6% меньше.
Как сообщает AutoTyrimai, спад в марте обусловлен карантином, который введён из-за коронавируса.
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