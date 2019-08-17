Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 4%

Средний возраст автомобилей составлял 11,2 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 70,9% (в прошлом году – 74,5%).

Только в июле зарегистрировано 18000 подержанных автомобилей, на 8,7% больше, чем в июле 2018 года, их средний возраст был 10,9 года. Больше всего было задержано автомобилей марки Volkswagen (2800), на втором месте была марка BMW (1800), на третьем – Audi (1600).