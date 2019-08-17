Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 4%

В Литве за семь месяцев этого года зарегистрировано 110700 вновь ввезенных подержанных автомобилей – на 4% больше, чем в январе-июле прошлого года (106300).
Automobilių turgus (asociatyvi nuotr.)
© DELFI

Средний возраст автомобилей составлял 11,2 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 70,9% (в прошлом году – 74,5%).

Только в июле зарегистрировано 18000 подержанных автомобилей, на 8,7% больше, чем в июле 2018 года, их средний возраст был 10,9 года. Больше всего было задержано автомобилей марки Volkswagen (2800), на втором месте была марка BMW (1800), на третьем – Audi (1600).

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