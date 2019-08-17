Средний возраст автомобилей составлял 11,2 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 70,9% (в прошлом году – 74,5%).
Только в июле зарегистрировано 18000 подержанных автомобилей, на 8,7% больше, чем в июле 2018 года, их средний возраст был 10,9 года. Больше всего было задержано автомобилей марки Volkswagen (2800), на втором месте была марка BMW (1800), на третьем – Audi (1600).
Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 190 млн евро доходов сверх плана
Доходы государственного и муниципальных бюджетов...
Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 4%
В Литве за семь месяцев этого года зарегистрировано...
Застой немецкой экономики: у Литвы есть как возможности, так и риски (31)
В то время как экономика Германии во втором квартале...
В Тельшяйском районе планируют построить ветропарк мощностью 148 МВт (5)
Предприятие Telsiu vejo parkas (Тяльшяйский ветропарк),...
TOP новостей
Президент Литвы встречается с вице-президентом Индии (24)
В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду....
По одной из артерий Вильнюса движение транспорта будет ограничено до конца лета (26)
С пятницы, 16 августа, до конца лета в Вильнюсе , на улице...
Подготовка к открытию БелАЭС: правительство обещает выделить средства на йод в таблетках (161)
Готовясь к открытию Островецкой АЭС в Беларуси ,...
Неудобный сын Витебска потерян в попсовой культуре "Славянского базара" (5)
Витебск теперь традиционно отождествляют...