Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 3,3%

Средний возраст вновь ввезенных подержанных автомобилей был 11,3 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей достигает 71,3% (в январе-апреле 2018 года – 74,6%).
В этом году 119,3 тыс. подержанных автомобилей было перерегистрировано в связи со сменой владельца (на 9,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года), их средний возраст был 14,8 года.
Только в июне в Литве впервые было зарегистрировано 15,3 тыс. подержанных автомобилей (на 10,8% меньше, чем за такой же месяц 2018 года), их средний возраст был 11 лет. Больше всего было зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (2,4 тыс.), BMW (1,5 тыс.) и Opel (1,4 тыс.).
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