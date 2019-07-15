Литовский рынок подержанных автомобилей в этом году вырос на 3,3%

В Литве за шесть месяцев этого года зарегистрировано 92,7 тыс. вновь ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 3,3% больше, чем в январе-июне 2018 года (89,7 тыс.).
Kauno automobilių turgus
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Средний возраст вновь ввезенных подержанных автомобилей был 11,3 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Доля дизельных автомобилей достигает 71,3% (в январе-апреле 2018 года – 74,6%).

В этом году 119,3 тыс. подержанных автомобилей было перерегистрировано в связи со сменой владельца (на 9,3% меньше, чем в январе-июне прошлого года), их средний возраст был 14,8 года.

Только в июне в Литве впервые было зарегистрировано 15,3 тыс. подержанных автомобилей (на 10,8% меньше, чем за такой же месяц 2018 года), их средний возраст был 11 лет. Больше всего было зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (2,4 тыс.), BMW (1,5 тыс.) и Opel (1,4 тыс.).

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