Литовский рынок новых легковых автомобилей в этом году увеличился на 44%

Только в июле зарегистрировано 3912 новых легковых автомобилей – на 29% больше, чем в июле прошлого года (3044).

Реэкспорт по-прежнему остается важнейшим фактором роста рынка: 1324 зарегистрированных в июле новых автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще по меньшей мере 37 будут сняты с регистрации в ближайшее время.

Личных автомобилей в июле было зарегистрировано на 29% больше (3566), легковых коммерческих автомобилей – на 25% больше (346).

В июле на рынке новых автомобилей первое место не уступила марка Fiat (1087 единиц), второе место сохранила за собой марка Toyota (444), на третьем осталась марка Volkswagen (420), на четвертое поднялась Skoda (294). Среди престижных марок снова лидировала BMW (61).