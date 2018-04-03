Только в марте по сравнению с мартом прошлого года этот рынок увеличился на 29% до 3 тыс. По мнению аналитиков AutoTyrimai, такой рост в прошлом месяце обусловлен реэкспортом.
"Такому росту рынка во многом способствовала и активизация реэкспорта: 894 зарегистрированных в марте новых автомобилей были сняты с регистрации до конца месяца, а сейчас как минимум 34 будут сняты с регистрации в ближайшее время", - говорится в сообщении AutoTyrimai.
В прошлом месяце на литовском рынке лидировала марка Fiat (892 единиц), на втором месте была Toyota (382), а на третьем Volkswagen (312). Среди престижных марок лидировала Alfa Romeo (56).
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