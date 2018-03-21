Минфин в этом году намечает рост ВВП 3,2%, в следующем году - 2,8%. В 2020 году рост литовской экономики должен составить 2,5%.
В сентябре прошлого года Минфин прогнозировал на 2018 год рост ВВП 2,9%, а на 2019–2020 годы - 2,5% и 2,4% соответственно.
"Обновляя свои прогнозы, мы приняли во внимание то, что в мире экономика растет быстрее, чем прогнозировалось раньше, восстановление экономики, скорее всего, продолжится еще несколько лет. Другой момент - имеющиеся у населения деньги, ресурсы и потребление. Также восстанавливаются инвестиции", - сказала на пресс-конференции вице-министр финансов Мигле Тускене.
По прогнозам министерства, в этом году согласованная среднегодовая инфляция должна составить 2,9%, а в следующем году рост цен должен замедлиться до 2,4%.
Экспорт страны, по мнению аналитиков Минфина, в этом году должен увеличиться на 7%, в следующем году - на 5,7%.
Уровень безработицы, который в прошлом году был 7,1%, в этом году должен снизиться до 6,5%, а в следующем году - до 6,1%, среднегодовая зарплата должна увеличиться на 6,6% и на 6,2% соответственно.
В последнее время прогнозы роста литовской экономики обновили Еврокомиссия (ЕК), Нацбанк Литвы, коммерческие банки. ЕК в этом году намечает рост ВВП 2,9%, Банк Литвы - 3,2%, банк Luminor прогнозирует рост 3,3%, банки Swedbank и SEB – по 3,2% каждый.
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