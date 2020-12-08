Литовский город, продажи недвижимости в котором превысили даже столичные показатели

В начале лета представитель Inreal Ева Шикшните-Бразене сказала Delfi, что с весны фиксируется новая тенденция активности покупателей.

В мае в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде жители купили на 20% больше новых квартир, чем в апреле, но отозвали в 2 раза больше сделок. Сделки не отзывали только в Клайпеде (там продали 13 новых квартир, в 4 раза меньше, чем в мае 2019 года).

Тишкус сказал Delfi TV, что на взморье недвижимость покупают покупатели разных сегментов, поэтому раскупают всю недвижимость.

"Их интересует почти все. Все, за что просят адекватную цену, но есть и те, которые покупают по неадекватной цене", – сказа брокер.

По его словам, недвижимость в Паланге - роскошный товар, поэтому и требования к нему другие.

"Часто такие покупки делают эмоционально, люди не обдумывают такой вариант несколько лет. Они покупают, закрывая глаза даже на какие-то недостатки", – заметил собеседник.

По его словам, и цены в Паланге очень разные.

"В объявлении в одной категории, в одном сегменте, есть 5 квартир, одна из них дороже. Сначала покупают более дешевые, но потом и ту, что была дороже покупают. <...> Нормальная однокомнатная квартира в Паланге стоит 70 000 евро, если говорить о центре города. Но выбор небольшой, люди готовятся к лету, а во время первого карантина готовились ко второму, поэтому старались купить квартиру со двором, террасой, чтобы было где проводить досуг. Что касается дорогих объектов, то были участки по цене 1-2 млн. евро", – сказал собеседник.

По словам Тишкуса, часть недвижимости купили эмигранты. По его словам, в этом году немало объектов купили литовцы, у которых были сбережения.

"Эмигранты возвращаются каждое лето, литовцы любят инвестиции в недвижимость. В мае-апреле начинают интересоваться завершающимися проектами, на которых летом можно "заработать". Я считаю, основными покупателями были местные литовцы, которые откладывали планы, у них были сбережения, думали, что с ними делать. Сейчас некоторые люди не хотят держать деньги на счету, они покупают недвижимость", – сказал брокер.

Он заметил, что сейчас предложений в Паланге немного, но компании не дремлют, готовят новые проекты.

"В этом году Паланга утерла нос всей Литве. Многие увидели, что Паланга стала красивее. Люди, которые ездили в Ниду, в Юодкранте, не отдыхали в Паланге из-за ул. Й.Басанавичюса, потому что думали, что вся Паланга - это эта улица, но когда всем места в Ниде не хватило, приехали сюда и увидели, что ее можно обойти, есть и другие места", – сказал собеседник.