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Компания Ignitis Polska, являющаяся дочерним предприятием находящегося в госуправлении литовского энергохолдинга Ignitis, вышла на рынок энергопоставок в Польше – она сможет поставлять газ и электроэнергию бизнес-клиентам.
Литовский энергохолдинг Ignitis стал поставщиком газа и электроэнергии в Польше
© DELFI / Kiril Čachovskij

Укрепление позиций на польском рынке является одним из приоритетов долговременной стратегии Ignitis grupe, сообщил холдинг.

"Выход на сегмент поставок электроэнергии бизнес-клиентам является естественным этапом развития компании", – отметила в пресс-релизе глава Ignitis grupe в польском регионе Диана Казакевич.

К общей команде присоединился хорошо известный на энергорынке страны Роберт Матушевский, ранее работавший в международных энергогруппах.

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Созданная в 2017 году Ignitis Polska до сих пор торговала электроэнергией на бирже, а в 2019 году вышла и на оптовый рынок газа.

Ignitis grupe на польском рынке также инвестирует в проекты возобновляемых источников энергии. Мощность Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро.

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