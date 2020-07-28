Литовский энергохолдинг Ignitis стал поставщиком газа и электроэнергии в Польше

Укрепление позиций на польском рынке является одним из приоритетов долговременной стратегии Ignitis grupe, сообщил холдинг.

"Выход на сегмент поставок электроэнергии бизнес-клиентам является естественным этапом развития компании", – отметила в пресс-релизе глава Ignitis grupe в польском регионе Диана Казакевич.

К общей команде присоединился хорошо известный на энергорынке страны Роберт Матушевский, ранее работавший в международных энергогруппах.

Созданная в 2017 году Ignitis Polska до сих пор торговала электроэнергией на бирже, а в 2019 году вышла и на оптовый рынок газа.

Ignitis grupe на польском рынке также инвестирует в проекты возобновляемых источников энергии. Мощность Померанского парка ветрогенераторов, который строится в Польше, составляет около 94 мегаватт. Он будет запущен в 2021 году, а инвестиции достигнут около 127 млн евро.