Дефицит внешней торговли в прошлом году составил 2,2 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.
В прошлом году больше всего было экспортировано в Россию, Латвию, Польшу и Германию, а больше всего импортировано из России, Германии, Польши и Латвии.
Литва в основном экспортирует и импортирует машины и механическое оборудование, электротовары, минеральные продукты, химпродуцию.
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