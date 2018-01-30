В прошлом году литовский экспорт, по сравнению с 2016 годом, вырос на 17,3% до 26,5 млрд. евро, а импорт – на 16,3% до 28,7 млрд. евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Дефицит внешней торговли в прошлом году составил 2,2 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году больше всего было экспортировано в Россию, Латвию, Польшу и Германию, а больше всего импортировано из России, Германии, Польши и Латвии.

Литва в основном экспортирует и импортирует машины и механическое оборудование, электротовары, минеральные продукты, химпродуцию.

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