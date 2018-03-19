За год - в январе, по сравнению с январем 2017 года - литовский экспорт вырос на 12% до 2,1 млрд евро, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы ЕС.

Литовский импорт в январе, по сравнению с тем же периодом 2017 года, вырос на 14% до 2,4 млрд евро.

Латвийский экспорт вырос на 18% до 1 млрд евро, а эстонский – на 9% до 1 млрд евро, импорт в Латвии увеличился на 8% до 1,1 млрд евро, а в Эстонии он сократился на 8% до 1,2 млрд евро.

Среди Балтийских стран крупнейшим торговый дефицит в январе был в Литве - 0,3 млрд евро. В Эстонии он составил 0,2 млрд евро, а в Латвии 0,1 млрд евро.

В целом в ЕС экспорт вырос на 6,5% до 150,5 млрд евро, а импорт – на 7,6% до 170,8 млрд евро. Торговый дефицит ЕС составил 20,3 млрд. евро.