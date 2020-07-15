Литовский девелопер планирует застроить пустырь в Пардаугаве у Вантового моста

На территории (адрес - ул. Даугавгривас, 31) площадью восемь гектаров планируется построить квартал жилых и коммерческих зданий с благоустроенной средой, удобной логистикой и организацией движения.

Лучшие эскизы будут использованы при разработке плана застройки. Общий призовой фонд конкурса - 42 тыс. евро. Работы принимаются до 12 октября.

В Риге литовскому девелоперу Galio Group принадлежат земельные участки на Г.Земгала гатве, Бривибас гатве и улице Даугавгривас. На этих участках планируется развитие многофункциональных проектов недвижимости. Девелопер намеревается построить примерно 2000 новых квартир и офисные здания суммарной площадью 110 тыс. кв. метров.