Литовский девелопер планирует застроить пустырь в Пардаугаве у Вантового моста

На территории (адрес - ул. Даугавгривас, 31) площадью восемь гектаров планируется построить квартал жилых и коммерческих зданий с благоустроенной средой, удобной логистикой и организацией движения.
Лучшие эскизы будут использованы при разработке плана застройки. Общий призовой фонд конкурса - 42 тыс. евро. Работы принимаются до 12 октября.
В Риге литовскому девелоперу Galio Group принадлежат земельные участки на Г.Земгала гатве, Бривибас гатве и улице Даугавгривас. На этих участках планируется развитие многофункциональных проектов недвижимости. Девелопер намеревается построить примерно 2000 новых квартир и офисные здания суммарной площадью 110 тыс. кв. метров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (78)
Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...
Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис (34)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила...
Ландсбергис призывает поддержать президента и прийти на митинг (46)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
В Вильнюсе протестовали курьеры по доставке еды Bolt Food: наша зарплата около 900 евро (12)
15 июля в Вильнюсе состоялась акция протеста курьеров...
Имущество семьи президента Литвы - недвижимость, есть долг на сумму 100 000 евро (6)
Большую часть имущества президента Литвы Гитанаса...