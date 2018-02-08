"Мы стремимся провести в жизнь свою миссию по ускорению развития обновляющихся источников энергии и направить мир к более устойчивой жизни", - сообщила компания.
1 февраля стартап завершил продажу жетонов, их купили 22,9 тыс. лиц, инвестировавших 40 млн. долларов.
"Сообща мы достигли максимально большого масштаба и самого большого интереса к продажам жетонов в энергетической промышленности. Для нас это важное достижение, однако еще важнее то, что "зеленая" энергия и устойчивость являются одними из важнейших вызовов, которые можно преодолеть с привлечением технологии "блокчейн", - говорится в пресс-релизе.
WePower позволяет электростанциям, работающим на солнечной энергии и на энергии ветра привлекать капитал, заранее продавая выработанную энергию при помощи специальных жетонов.
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