"Мы стремимся провести в жизнь свою миссию по ускорению развития обновляющихся источников энергии и направить мир к более устойчивой жизни", - сообщила компания.

1 февраля стартап завершил продажу жетонов, их купили 22,9 тыс. лиц, инвестировавших 40 млн. долларов.

"Сообща мы достигли максимально большого масштаба и самого большого интереса к продажам жетонов в энергетической промышленности. Для нас это важное достижение, однако еще важнее то, что "зеленая" энергия и устойчивость являются одними из важнейших вызовов, которые можно преодолеть с привлечением технологии "блокчейн", - говорится в пресс-релизе.

WePower позволяет электростанциям, работающим на солнечной энергии и на энергии ветра привлекать капитал, заранее продавая выработанную энергию при помощи специальных жетонов.