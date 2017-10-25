"В следующем году мы планируем расширить пассажирский терминал на 10 тыс. кв. метров. Мы сделаем это без банковских кредитов. Планируем расширить терминал настолько, чтобы он мог в год принимать до 7 млн. пассажиров.

Тогда сможем пригласить в аэропорт какую-нибудь крупную авиакомпанию. Необходимые инвестиции составят еще 20-22 млн. долларов США (17-18,7 млн. евро). Кроме того, расширяя терминал, мы планируем расширить и количество мест для парковки самолетов - дополнительно оборудуем 15 мест, инвестиции в эту инфраструктуру составят 12 млн. долларов (10,2 млн. евро)", - сказал в интервью литовской деловой газете Verslo zinios Г. Жемялис.

По его словам, параллельно расширяется и грузовой терминал аэропорта - на приобретенной дополнительно территории уже ведется строительство грузового терминала площадью 10 тыс. кв. метров. После его расширения общий годовой объем грузооборот терминала достигнет 10 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что открытым в мае 2016 года четвертым по величине Московским аэропортом управляет компания "Рампорт Аэро". 25% акций этой компании принадлежат транспортно-выставочному комплексу "Россия", являющемуся частью экспортного концерна "Ростех". Оставшиеся 75 % акций "Рампорт Аэро" принадлежат частными инвесторам, из той доли 30% принадлежат контролируемой Г. Жемялисом компании Avia Solutions Group , остальные акции - связанным с ней лицам.