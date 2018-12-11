Литовский бизнесмен менял название своей эстонской фирмы 39 раз. Зачем?

Он делает это не ради забавы, а продает эти названия у себя на родине. Речь идет об особенности литовских законов.

В марте этого года Чютис зарегистрировал в Харьюмаа паевое товарищество Interior architects LT. В апреле он сменил название фирмы и продолжил менять. Его предприятие потом носило следующие названия: AJ Domus, Mars Networks, MTL Transport, Cedar Homes, Site.pro, Unum deasign london, Cruise Training Solutions, Work Wise, Synergy supply, Holdnet, Sgb systems, B1.lt, Perfect Pixels, Elite Motors Club, SEES Group, IAMUS Invest, Metal Construction International, Baltic sustainable logistics solutions, FT baltica, LHP LT, THINKWISE, TC EURO GROUP, Modon Media, Tempsteel, Four Walls Construction, Minimotors LT, Custom milano, SUBSHORE LITHUANIA, LAR Technologies, NGJ Sistema, LOVELY HOME DESIGN, Baltic iTech, Buzz Box Mobile, Washnet Baltic, Crafts Mecca, BCS Lithuania ja Soles with Souls и Urban Service.

Во время написания этой статьи паевое товарищество носило уже 40-е название — MAPLAST. В среднем одно название держалось чуть меньше недели.

Чютис пояснил Ekspress, что за постоянным переименованием стоит не мошенничество, а более странная причина.

Чютис работает на родине в бизнесе по созданию фирм. Литовское государство заставляет давать предприятиям названия на литовском языке. Названия на латинском языке тоже разрешены. Дать коммерческое название на иностранном языке (прежде всего, на английском) все-таки возможно, но сложно. Это позволяет одна дыра в законе, которая разрешает раздобыть название у иностранного предприятия. Поэтому он все время и переименовывает свою эстонскую фирму.

Купить полочную фирму у Чютиса стоит 330 евро. Если хочешь название на иностранном языке, то должен заплатить еще 220 евро плюс налог с оборота.

Типичные эстонские предприятия обычно получают новое название при смене владельца (например, конфетная фабрика Kalev стала Orkla Eesti и банк Hansapank — Swedbank) или в случае каких-либо важных событий или проблем. Например, Merko Grupp после обмена земель окрестили Riverito.

Также бывают ситуации, когда какой-нибудь бизнесмен закрывает бизнес и сразу учреждает предприятие с таким же названием. Например, Оливеру Крууда принадлежало молочное производство, которое прекратило использовать название Tere 24 июля 2007 года, и шесть дней спустя начало деятельность следующее Tere. Только сравнение регистрационных кодов показывает, что речь идет о двух разных предприятиях.