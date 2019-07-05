Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать интернет-провайдеров блокировать интернет-сайт linkomanija.net. Он был популярен из-за возможности скачивания на нем фильмов, музыки, игр в нарушение авторских прав.
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"Несмотря на то, что существуют возможности обойти средство блокирования доступа к интернет-сайту linkomanija.net, это не означает, что такое средство защиты авторских прав и других прав интеллектуальной собственности является негодным", – говорится в пресс-релизе суда.

Суд отметил, что управляющий сайтом сознательно скрывает свои данные, тем самым лишь подтверждая свое очевидное нежелание сотрудничать.

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Интернет-провайдеры намерены обжаловать решение суда о блокировке доступа к linkomanija.net

Сайт linkomanija.net является тридцатым по посещаемости сайтом в литовском интернете. Число посещений сайта достигает 102 000 в день.

По мнению судейской коллегии, суды обоснованно пришли к выводу, что масштаб нарушений авторских прав и других прав интеллектуальной собственности на интернет-сайте linkomanija.net велик.

Это определение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Председатель Литовской комиссии по радио и ТВ Мантас Мартишюс в конце июня нынешнего года говорил, что компания интернет-технологий Google не видит технических возможностей ограничить доступ к запрещенным в Литве сайтов, в том числе – linkomanija.net.

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