Размеры флага - 27 в длину и 48 в ширину, он весит 130 кг. На церемонии принимали участие работники "ЛЖД", а флаг повесили профессиональные верхолазы. Лидувенский мост - самый большой в Литве, его длина 599, а высота 42 м.
В пресс-релизе сказано, что компания подтверждает свое обязательство нести пользу Литве и участвует в праздновании важного для всей Литвы, которую 101 год назад 16 февраля основали смелые люди, дня. Сегодня этот день отмечает весь народ.
В этом году "ЛЖД" также отметит важную дату – в этом году исполняется 100 лет независимым литовским железным дорогам.
В прошлом году "ЛЖД" поздравила страну со 100-летием, представив гимн, исполненный локомотивами. Дирижером был маэстро Донатас Каткус. Позже эта идея была использована для исполнения гимна Польши и стала хитом во время празднования 100-летия независимости этой страны.
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