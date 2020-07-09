"Мы чувствуем себя привилегированными, работая в первом небоскребе столицы, в здании площадью 11 000 м кв., которое является объектом культурного наследия. Однако это здание не очень эффективно как административное – его содержание обходится в 1,5 млн. евро в год, да и работать в нем неудобно", – сказал гендиректор компании Мантас Бартушка.
Он прибавил, что это здание, по его мнению, будет прекрасным подарком городу и всей Литве.
"В качестве офиса современной компании оно не подходит, зато это здание эпохи неоклассицизма может отлично служить как гостиница или другой открытый для общества объект. Я верю, что владелец здания – Литовское государство – примет наилучшее решение, как использовать это здание", – сказал Бартушка, заметив, что компания, отказавшись от этого здания, сэкономит 700 000 евро в год.
В пресс-релизе сообщается, что в старом здании не хватает помещений для проведения собраний, другие помещения маленькие и неудобные. Кроме того, больших денег требует ремонт здания. Администрация компании переберется в арендованные помещения недалеко от железнодорожного вокзала и в принадлежащие компании здания на ул. Пелесос, 10 и Гележинкялё, 2. Специалистам LTG Digital арендуют помещения в бизнес-центре U29 на ул. Укмергес.
Административное здание железных дорог на ул. Миндауго, 12 проектировал архитектор Тадеуш Ростворовский. В этом здании в начале ХХ века действовало Управление Полесских железных дорог.
По тем временам это было современное и величественное здание, "небоскреб". В 1914 г. в здании появились два телефонных аппарата. Это здание всегда принадлежало железной дороге. В 2003 году здание было признано объектом культурных ценностей.
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