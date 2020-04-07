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В связи с тем, что на время карантина пассажиропоток сократился на 80%, предприятие группы Lietuvos gelezinkeliai по пассажирским перевозкам LG Keleiviams временно останавливает 30 рейсов поездов, однако сообщение между городами по-прежнему обеспечивается, сообщила компания.
Литовские железные дороги останавливают еще 30 рейсов пассажирских поездов
© Lietuvos geležinkeliai

"В конце марта мы временно остановили треть – 76 из 226 – железнодорожных рейсов. Далее в связи с сокращением количества пассажиров, с 8 апреля мы останавливаем еще 30. Оптимизация произведена с учетом заполненности поездов, обеспечения необходимого сообщения для поездок на работу или его сохранения", – отметил в пресс-релизе гендиректор LG keleiviams Линас Баужис.

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По его словам, на минувшей неделе поездами пользовалось на 82% людей меньше, чем в тот же период прошлого года.

Компания утверждает, что сообщение между городами не прервется, однако пассажиры пассажиров будут проверять строже – при посадке в поезд нужно будет показать билет, обязательно наличие маски, шарфа или платка, закрывающего нос и рот.

ru.DELFI.lt
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