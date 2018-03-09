Из-за разобранного участка путей протяженностью 19 километров Еврокомиссия (ЕК) в прошлом году оштрафовала компанию почти на 28 млн евро.

Компания сообщила, что объявила конкурсы на проведение ремонтных работ на разных участках ж/д путей по всей Литве, в их число включены и работы на участке в Реньге. Восстановить участок намечается до конца 2019 года.

Ранее было подсчитано, что восстановление путей обойдется примерно в 20 млн. евро, однако сейчас, как сообщает ЛЖД, его стоимость может составить 10 млн. евро.

"Все планирование удалось провести в жизнь достаточно быстро. Работы по восстановлению участка в Реньге по сути уже начались. Мы надеемся, что этот шаг позволит активизировать сотрудничество с нашими стратегическими партнерами - Orlen Lietuva и коллегами в Латвии", - сказал для пресс-релиза гендиректор ЛЖД Мантас Бартушка.

Участок путей в Реньге был разобран в 2008 году. Назначенный ЕК в прошлом году штраф в размере 27,87 млн евро ЛЖД уплатила в начале января, а в декабре прошлого года компания подала жалобу на ЕК в Суде общей юрисдикции Евросоюза в Люксембурге.