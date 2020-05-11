aA
Литовская государственная железнодорожная компания "Литовские железные дороги" (ЛЖД) ищет способы ускорения на период кризиса крупных проектов – прокладки железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica и электрификации важных участков железной дороги в стране.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

По информации главы предприятия железнодорожной инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, проект Rail Baltica, предварительная стоимость которого составляет около 5,8 млрд евро, является крупнейшим двигателем экономики, особенно важным в контексте кризиса.

"Анализ затрат Rail Baltica, прежние исследования показали, что в целом при прокладке этой железной дороги потребуется около 13 тыс. работников различных специальностей", – сообщил BNS Санковскис.

Статьи по теме:
Lietuvos gelezinkeliai готовится к конкурсам Rail Baltica стоимостью 480 млн евро  (1)
Наркевич обсудит с министрами стран Балтии реализацию Rail Baltica  (8)

"Это действительно огромный экономический генератор. Что мы делаем с временным графиком – намечает меры по ускорению проекта, при параллельном ведении иных видов деятельности", – сказал он.

Глава Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura отметил, что примером ускорения может быть подготовка технического проекта одновременно с процессом изъятия частных земель в общественные нужды, таким образом, по его словам, можно выиграть почти год.

Он также сообщил, что такой метод будет применяться на отрезках от Каунаса до Вильнюса и от Каунаса до польской границы.

Санковскис также сообщил, что пытаются ускорить работы и в другом крупном проекте – электрификации за 363 млн евро участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла - конкурс подряда в прошлом году выиграла испанская Elecnor.

"Мы обсуждаем с подрядчиком такие возможности. Вероятно, можно будет проводить некоторые работы параллельно, возможно сократить период проектировки, более оперативно завершить работы", – сказал он.

Договор с Elecnor компания "Литовские железные дороги" подписала в декабре прошлого года, помощь под проект в размере 200 млн евро выделила Еврокомиссия.

Между тем, проект Rail Baltica планируется завершить к 2026 году, хотя аудиторы Балтийских стран в начале этого года сообщили о риске не завершения проекта в установленные сроки, кроме того, по их мнению, возникает опасность превышения бюджета проекта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Namuose siūtos veido kaukės

Представитель правительства: картина пугает, люди носят маски неправильно (8)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в...

В Литве - еще один привозной случай коронавируса  заболел ребенок из Москвы

11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...

Экономист: выплаты безработным должны составлять не 200, а 257 евро (21)

После того как в минувший четверг парламент Литвы...

Опрос: почти половина жителей Литвы указала, что их доходы во время карантина уменьшились (6)

46% жителей Литвы сказали, что их доходы с началом...

Предприниматель: если мы не будем создавать рабочие места, появится армия безработных (15)

Предприниматель, глава строительной компании Hanner...

|Maža didelių žinių kaina