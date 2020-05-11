По информации главы предприятия железнодорожной инфраструктуры Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, проект Rail Baltica, предварительная стоимость которого составляет около 5,8 млрд евро, является крупнейшим двигателем экономики, особенно важным в контексте кризиса.

"Анализ затрат Rail Baltica, прежние исследования показали, что в целом при прокладке этой железной дороги потребуется около 13 тыс. работников различных специальностей", – сообщил BNS Санковскис.

"Это действительно огромный экономический генератор. Что мы делаем с временным графиком – намечает меры по ускорению проекта, при параллельном ведении иных видов деятельности", – сказал он.

Глава Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura отметил, что примером ускорения может быть подготовка технического проекта одновременно с процессом изъятия частных земель в общественные нужды, таким образом, по его словам, можно выиграть почти год.

Он также сообщил, что такой метод будет применяться на отрезках от Каунаса до Вильнюса и от Каунаса до польской границы.

Санковскис также сообщил, что пытаются ускорить работы и в другом крупном проекте – электрификации за 363 млн евро участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла - конкурс подряда в прошлом году выиграла испанская Elecnor.

"Мы обсуждаем с подрядчиком такие возможности. Вероятно, можно будет проводить некоторые работы параллельно, возможно сократить период проектировки, более оперативно завершить работы", – сказал он.

Договор с Elecnor компания "Литовские железные дороги" подписала в декабре прошлого года, помощь под проект в размере 200 млн евро выделила Еврокомиссия.

Между тем, проект Rail Baltica планируется завершить к 2026 году, хотя аудиторы Балтийских стран в начале этого года сообщили о риске не завершения проекта в установленные сроки, кроме того, по их мнению, возникает опасность превышения бюджета проекта.