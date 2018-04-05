Крупнейшая инвестиция - реализация проекта Rail Baltica.

Правление предприятия утвердило план долгосрочных инвестиций в развитие железных дорог, их модернизацию и повышение мощностей, сообщила компания.

Немалую часть инвестиций Lietuvos gelezinkeliai намерена привлечь из внешних источников, преимущественно - из фондов Евросоюза (ЕС). Оставшаяся часть будет финансироваться на средства компании.