Крупнейшая инвестиция - реализация проекта Rail Baltica.
Правление предприятия утвердило план долгосрочных инвестиций в развитие железных дорог, их модернизацию и повышение мощностей, сообщила компания.
Немалую часть инвестиций Lietuvos gelezinkeliai намерена привлечь из внешних источников, преимущественно - из фондов Евросоюза (ЕС). Оставшаяся часть будет финансироваться на средства компании.
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