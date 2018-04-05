Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) до 2030 года намерена инвестировать почти 7 млрд евро.
© Lietuvos geležinkeliai

Крупнейшая инвестиция - реализация проекта Rail Baltica.

Правление предприятия утвердило план долгосрочных инвестиций в развитие железных дорог, их модернизацию и повышение мощностей, сообщила компания.

Немалую часть инвестиций Lietuvos gelezinkeliai намерена привлечь из внешних источников, преимущественно - из фондов Евросоюза (ЕС). Оставшаяся часть будет финансироваться на средства компании.

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