Правительство Литвы на совещании в понедельник рассмотрит предложение Министерства транспорта и коммуникаций разделить эти виды деятельности: по управлению ж/д инфраструктурой, по перевозке грузов ж/д транспортом и по перевозке пассажиров ж/д транспортом, - а также создать соответствующие отдельные предприятия, деятельность которых будет контролировать компания Литовские железные дороги.