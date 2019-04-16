Находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai в этом году впервые будет провозить по территории страны почтовые посылки, поставляемые из Китая в Литву. Первый пробный груз планируется в мае.
Drakono valčių festivalis Kinijoje
© AP / Scanpix

Это предусмотрено в подписанном во вторник в Москве соглашении Lietuvos gelezinkeliai и компании OTLK, которая организует перевозки между Китаем и Западной Европой, сообщила компания "ЛЖД".

Перевозимые железной дорогой контейнеры попадут в Литву в течение семи дней.

"ЛЖД" переймет состав с почтовыми посылками на железнодорожной станции в Кене, что на границе с Беларусью, и доставит его на Вильнюсский интермодальный терминал, находящийся на железнодорожной станции Вайдотай. Там груз будет распределен на склады литовской госпочты Lietuvos pastas.

Учредителями компании OTLK являются администрации железных дорог России, Казахстана и Беларуси. Через эти страны следуют грузы из Китая в Евросоюз.

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