Это предусмотрено в подписанном во вторник в Москве соглашении Lietuvos gelezinkeliai и компании OTLK, которая организует перевозки между Китаем и Западной Европой, сообщила компания "ЛЖД".
Перевозимые железной дорогой контейнеры попадут в Литву в течение семи дней.
"ЛЖД" переймет состав с почтовыми посылками на железнодорожной станции в Кене, что на границе с Беларусью, и доставит его на Вильнюсский интермодальный терминал, находящийся на железнодорожной станции Вайдотай. Там груз будет распределен на склады литовской госпочты Lietuvos pastas.
Учредителями компании OTLK являются администрации железных дорог России, Казахстана и Беларуси. Через эти страны следуют грузы из Китая в Евросоюз.
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