Литовские земледельцы уже готовятся копать первую картошку

В этом году картофель посадили очень рано. Фермер Римантас Жебараускас сказал, что картошку сажали с 27 февраля, первый урожай появится до середины июня. Он заметил, что ранней картошке в этом году вред нанесли поздние заморозки и засуха.

"В этом году я такой опыт провел. Посадил на 1 га картошку еще до окончания зимы, 27 февраля. Хотел посмотреть, насколько картофель выносливое растение. И когда меня спрашивают, каким будет урожай, я говорю, что он будет, но не будет очень уж хорошим, поскольку были сильные заморозки и не хватало осадков.

Представьте себе, с марта до сегодняшнего дня у нас выпало всего 12 миллиметров осадков. Это трагедия. За все время не помню такого", – сказал Жебараускас.

Он отметил, что от заморозков прятал картошку под агропленкой, а чтобы спасти ее от засухи - поливал. "Заморозки и засуха - самое страшное для земледельцев, которые выращивают картошку", – сказал он.

"Планирую копать картошку 10 июня, может, чуть позже. Посмотрим. Сейчас жду дождя. Очень помог бы сильный дождь. Он полил бы хотя бы более поздние сорта. Сейчас мы следим за прогнозами и ждем только дождя", – заметил Жебараускас.