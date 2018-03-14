В Европарламенте вскоре продолжат обсуждение газовой директивы ЕС. Ее цель - повысить энергобезопасность ЕС и источников, диверсифицировать поставщиков и маршруты.

Проще говоря, хотят добиться, чтобы, например, прокладывая газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2), у России не было возможности действовать в одностороннем порядке и влиять на экономические и политические процессы в государствах.

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Организация BusinessEurope, членом которой является и ЛКП, объединяет похожие организации других стран ЕС. 9 марта гендиректор BusinessEurope Маркус Байрер обратился в Комитет промышленности, научных исследований и энергетики ЕП с просьбой отсрочить принятие этой директивы. Такую позицию директора не одобрили только промышленники Польши.

Президент ЛКП Робертас Даргис сказал DELFI, что его организация еще не сформулировала свою позицию по газовой директиве ЕС.

"Ее пока нет, поскольку вопрос возник совсем недавно и очень быстро. У нас есть алгоритм формулирования и объявления позиции по тому или иному вопросу. Мы ее обсуждаем и вынесем решение", – сказал Даргис.

Он заверил, что глава BusinessEurope представил заявку, не посоветовавшись с руководством ЛКП. Поляки якобы могли знать о таком заявлении, поскольку их информировал глава комитета Ежи Бузек.

Напомним, что 11 марта главы парламентов Литвы, Латвии и Эстонии обратились к коллегам в других странах. В письме высказали озабоченность в связи с "постоянными усилиями России в политических целях использовать энергетические процессы и таким образом нанести вред единству Европы".

Несмотря на то, что формально Nord Stream 2 представляют как коммерческий проект, в письме сказано, что на самом деле это инструмент госполитики России. Целью проекта Nord Stream 2 не является диверсификация источников газа. Его цель – усиление энергозависимости ЕС, особенно средней и восточной его частей от России и сохранение их уязвимости.

"Если газопровод проложат, проект Nord Stream 2, как и любой другой инфраструктурный проект, должны осуществлять по законам ЕС, особенного третьего энергопакета. Поэтому в письме мы призываем как можно быстрее принять газовую директиву и перенести ее в национальное право, чтобы было единое отношение к импорту природного газа из третьих стран на рынок ЕС", – указали члены парламентов стран Балтии.

Кстати, позицию, схожую с позицией BusinessEurope по газовой директиве ЕС, недавно выразила еще одна европейская ассоциация - Eurogas. После этих действий из нее вышла Национальная литовская ассоциация по энергетике.