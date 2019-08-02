По словам прокуроров, объективных данных о том, что осуществлявшие надзор за коммерческими банками органы нарушили правовые акты, во время расследования получено не было. Как говорят прокуроры, каждый случай кредита является индивидуальным, поэтому люди могут сами обращаться в суд.

"Совокупность этих фактических и правовых обстоятельств обуславливает вывод о том, что относительно вероятных нарушений, связанных с индексом межбанковских ставок Vilibor в 2008-2009 годах и обусловивших повышение затрат на литовые ипотечные кредиты под переменные годовые для населения, у прокурора нет юридического основания применять меры по защите общественного интереса", – говорится в постановлении прокурора.

Генпрокуратура в апреле получила просьбу правительства дать оценку работе органов финансового надзора в период кризиса 2009-2010 года. По словам прокуроров, при проверке информации была дана только юридическая, но не экономическая оценка.

После того, как бывший председатель Бюджетно-финансового комитета Cейма Литвы Стасис Якелюнас представил правительству выводы парламентского расследования, проведенного временной парламентской комиссией во главе с ним относительно экономического кризиса 2009 года, правительство в апреле постановило просить Генпрокуратуру дать оценку деятельности тогдашних органов финансового надзора в период кризиса.

По словам премьера Саулюса Сквернялиса, прокурорам должен быть адресован вопрос, надлежащим ли образом выполняли свои предусмотренные в правовых актах функции государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008и 2009 годах.

Правоохрану также просили дать оценку вероятной потребности в защите общественного интереса, так как из-за историй с Vilibor многие жители страны, у которых были ипотечные кредиты, по словам премьера, понесли немалые убытки. Как утверждает правительство, число пострадавших из-за выросшего тогда показателя Vilibor велико, а вероятно причиненный им ущерб значителен, поэтому кабмин попросил прокуроров защитить общественный интерес в плане частичного возмещения убытков.