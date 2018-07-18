Как утверждает Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС), это подтвердило Литве ведомство Гонконга.

В списке утвержденных предприятий - Utenos mesa, Agaras, Krekenavos agrofirma, Pajurio mesine, Agrovet, подразделение Biovela по переработке мяса, Samsonas, Klaipedos mesine, Nematekas, Dora.

В Гонконг успешно экспортируются из Литвы молочные продукты, продукты из мяса птицы и рыбные продукты, корма для животных. Еще в 2015 году было получено разрешение на экспорт мясных продуктов, прошедших термическую обработку.