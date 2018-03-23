Литовские предприниматели вкладывают в рекламу алкоголя за рубежом

По данным гендиректора MV Group Production, которой принадлежат заводы Stumbras, Alka и Anykščių vynas, Альгирдаса Чибуриса, в этом году, по сравнению с прошлым, инвестиции в зарубежные рынки увеличились вдвое, а по сравнению с позапрошлым годом - втрое.
В 2019-2020 гг, в соответствии с планами, инвестиции в рекламу за границей ежегодно будут увеличиваться на 30%.
Основной приоритет остается за соседними рынками - Латвия, Эстония, а также Великобритания, Украина и Польша.
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