Литовские предприниматели вкладывают в рекламу алкоголя за рубежом

По данным гендиректора MV Group Production, которой принадлежат заводы Stumbras, Alka и Anykščių vynas, Альгирдаса Чибуриса, в этом году, по сравнению с прошлым, инвестиции в зарубежные рынки увеличились вдвое, а по сравнению с позапрошлым годом - втрое.

В 2019-2020 гг, в соответствии с планами, инвестиции в рекламу за границей ежегодно будут увеличиваться на 30%.

Основной приоритет остается за соседними рынками - Латвия, Эстония, а также Великобритания, Украина и Польша.