Такое было возможно благодаря благоприятной погоде.

По словам главы Палангской ассоциации представителей малого бизнеса Миндаугаса Нестецкиса, сейчас малому бизнесу жаловаться не на что – многие довольны результатами.

"Мне довелось говорить с предпринимателями – отдыхающих много, результатами торговли предприниматели довольны. Бизнес успешно держится как на ул. Й.Басанавичюса, так и рядом с ней. Подъем чувствуется в Паланге. Я был в Швянтои, там тоже много людей – полные кафе, аттракционы. По сравнению с прошлым годом, оборот в барах очень большой", – сказал Нестецкис.

"На этой неделе люди бронируют жилье в быстром темпе. Нехватку иностранцев могут чувствовать торговцы сувенирами. Литовцы обычно сувениры не покупают", – продолжил он.

Нестецкис рассказал, что уже есть предприниматели, которые хотели бы закрыть сезон, поскольку он был очень прибыльным.

"Сейчас самый пик. Доходы – каждый день. Люди за сезон устают. Если бы не хорошая погода, то сезон после 15 августа закончился бы. А сейчас он продолжается в максимальном темпе", – сказал Нестецкис.

Финансовую стабильность почувствовали палангские гостиницы и рестораны. Президент ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что в июне-июле рост их доходов составил 5-10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"В середине сезона мы видим положительные цифры и результаты. Это позволило предпринимателям успокоится", – сказала она, заметив, что большая часть постояльцев гостиниц - это литовцы.

Однако в Палангу приезжают и жители соседних стран, появился интерес и со стороны немцев.

Валайтене рассказала, что около некоторых кафе и ресторанов образуются очереди, но туристы к такому явлению привыкли.

"Всегда говорили, что иностранцы оставляют больше денег, чем литовцы, это подтверждают и данные Департамента статистики. Видимо это потому, что иностранцы приезжают семьями и надолго. Кроме того, иностранцы больше планируют, думают, что посетить. Есть желающие поездить по всему западному региону Литвы. Некоторые стараются попасть в Ниду, Юодкранте, Морской музей", – сказала специалист.