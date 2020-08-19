Такое было возможно благодаря благоприятной погоде.
По словам главы Палангской ассоциации представителей малого бизнеса Миндаугаса Нестецкиса, сейчас малому бизнесу жаловаться не на что – многие довольны результатами.
"Мне довелось говорить с предпринимателями – отдыхающих много, результатами торговли предприниматели довольны. Бизнес успешно держится как на ул. Й.Басанавичюса, так и рядом с ней. Подъем чувствуется в Паланге. Я был в Швянтои, там тоже много людей – полные кафе, аттракционы. По сравнению с прошлым годом, оборот в барах очень большой", – сказал Нестецкис.
"На этой неделе люди бронируют жилье в быстром темпе. Нехватку иностранцев могут чувствовать торговцы сувенирами. Литовцы обычно сувениры не покупают", – продолжил он.
Нестецкис рассказал, что уже есть предприниматели, которые хотели бы закрыть сезон, поскольку он был очень прибыльным.
"Сейчас самый пик. Доходы – каждый день. Люди за сезон устают. Если бы не хорошая погода, то сезон после 15 августа закончился бы. А сейчас он продолжается в максимальном темпе", – сказал Нестецкис.
Финансовую стабильность почувствовали палангские гостиницы и рестораны. Президент ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что в июне-июле рост их доходов составил 5-10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"В середине сезона мы видим положительные цифры и результаты. Это позволило предпринимателям успокоится", – сказала она, заметив, что большая часть постояльцев гостиниц - это литовцы.
Однако в Палангу приезжают и жители соседних стран, появился интерес и со стороны немцев.
Валайтене рассказала, что около некоторых кафе и ресторанов образуются очереди, но туристы к такому явлению привыкли.
"Всегда говорили, что иностранцы оставляют больше денег, чем литовцы, это подтверждают и данные Департамента статистики. Видимо это потому, что иностранцы приезжают семьями и надолго. Кроме того, иностранцы больше планируют, думают, что посетить. Есть желающие поездить по всему западному региону Литвы. Некоторые стараются попасть в Ниду, Юодкранте, Морской музей", – сказала специалист.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий (6)
В среду правительство Литвы еще раз изменило...
ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси (59)
По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни...
Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим? (51)
В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия...
Правительство Литвы намерено пересмотреть порядок ношения масок в кафе (9)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Перед мероприятием "Путь свободы" – предупреждение эпидемиологов: маски и перчатки (25)
В выходные в Литве состоится грандиозное мероприятие,...