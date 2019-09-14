Представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас заявил, что эти вездеходы будут использоваться для охраны внешней границе Литвы и Европейского Союза.
Он подчеркнул, что используемые на границе транспортные средства портятся гораздо чаще, чем те, которые ездят по асфальтированным дорогам.
"Новые транспортные средства требуются нам постоянно", – сказал Р. Пукинскас.
По заявлению представителя СОГГЛ, новые вездеходы будут предназначаться для различных пограничных отрядов.
Транспортные средства готовятся купить в два этапа: во время первого – 23-24, а второго – 67-72 вездехода.
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