Представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас заявил, что эти вездеходы будут использоваться для охраны внешней границе Литвы и Европейского Союза.

Он подчеркнул, что используемые на границе транспортные средства портятся гораздо чаще, чем те, которые ездят по асфальтированным дорогам.

"Новые транспортные средства требуются нам постоянно", – сказал Р. Пукинскас.

По заявлению представителя СОГГЛ, новые вездеходы будут предназначаться для различных пограничных отрядов.

Транспортные средства готовятся купить в два этапа: во время первого – 23-24, а второго – 67-72 вездехода.