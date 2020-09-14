Коммерческий атташе Литвы в Беларуси Юлиюс Глебовас сказал Delfi, что это пока только слухи, никакой официальной информации нет.

По его словам, посольство Литвы поддерживает связь с белорусскими ведомствами, у которых такие сообщения вызывают удивление.

Правда, Глебовас прибавил, что говорят о разных датах ограничения: "Заявления остаются прежними, только даты меняются. И про 17 сентября говорят, и про 1 октября".

По его словам, сложно сказать, кто и с какой целью распространяет эту информацию: "Цель – своеобразная, но трудно сказать, кому это нужно".

Он сказал, что в выходные на границе Литвы и Беларуси образовались очереди, но, по его словам, со слухами это никак не связано.

Гендиректор Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас сказал Delfi, что он располагает той же информацией, что была неделю назад. Слухи о возможном закрытии границ.

"Никаких официальных подтверждений официальных ведомств нет: ни наших в Беларуси, ни из посольства Беларуси в Литве или других ведомств. Никто не может подтвердить – те же слухи, только меняются даты. Сообщения идут, но ничего конкретно не известно", – сказал он.

"Я знаю, что сообщения – электронные и в виде документов – рассылают клиентам. Перевозчики шлют их клиентам, но в какой форме – документ ли это какого-то ведомства или заявление, неясно", – прибавил Дрижас.

На вопрос, готовятся ли к этому перевозчики, он ответил: "Следим за происходящим. Никто не знает, что будет. <...> Информация не подтверждена, готовиться не к чему, это фейк. Все ездят, как ездили. Нам сообщают, что пока нет никаких проблем".

Президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Томас Аустинскас надеется, что новая информация появится после сегодняшней встречи президентов Беларуси и РФ naujesnės.

"Наверное, все знают и наблюдают за сегодняшней встречей президентов Беларуси и РФ. Что они решат, мы не знаем, но ждем этого дня. Видимо, вскоре мы увидим, результат этих разговоров в действии или же не увидим. Я думаю, после встречи ситуация прояснится. Думаю, у президента Беларуси будет больше гарантий по тому или иному вопросу при принятии тех или иных решений", – сказал он.

"Могу подтвердить, что сейчас все существует на уровне разговоров. (...) Сегодня информацию распространяют те же заказчики товаров, литовские перевозчики и не только литовские", – прибавил гендиректор Linava, заметив, что пока никаких проблем нет.

Собеседник заметил, что больше вопросов вызывает ввоз товаров в Беларусь.

"Из письма и высказываний президента Беларуси видно, что мы, литовцы, много привозим в их страну товаров из третьих стран. Это так, это никто не отрицает. Перевозки в этом и состоят: двусторонние, трехсторонние. В этом нет ничего плохого, что мы везем товары из третьих стран, все их везут", – заметил Аустинскас.

По его словам, литовские перевозчики занимают в Беларуси небольшую часть рынка - до 6%. "это немного, но, представьте, для компании, у которой есть долгосрочный договор в Беларуси, это немало. Если такое случится, это будет проблема – это факт", – сказал президент Linava.

Он заметил, что если Беларусь закроет транзит, то товары пойдут через Польшу.

"Не секрет, что у многих литовских перевозчиков есть компании в России. Они будут работать дальше", - сказал Аустинскас.