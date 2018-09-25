Литовские перевозчики получат больше бесплатных разрешений от Беларуси

Литовские автоперевозчики получат больше бесплатных двусторонних и транзитных разрешений от Беларуси на провоз грузов, сообщила национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.
Vilkikai
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Делегации двух стран в Минске договорились, что в следующем году Литве будет выдано 40 тыс. бесплатных двусторонних и 82 тыс. транзитных разрешений. В этом году выделено 19 тыс. и 69 тыс. таких разрешений соответственно.

В прошлом году литовские перевозчики использовали почти 10 тыс. бесплатных двусторонних и более 60 тыс. транзитных разрешений.

Секретарь Linava по транспортной политике Томас Гаруолис сказал, что до конца этого года и со следующего года не останется платных разрешений, квота разрешений для белорусских и литовских перевозчиков будет одинаковой.

"Для литовских перевозчиков подешевеют поездки через Белоруссию и в нее, потому что столько, сколько нам не хватало, нужно было покупать", - сказал Т. Гаруолис BNS.

По данным Банка Литвы и Департамента статистики, экспорт транспортных услуг Литвы в Белоруссию в прошлом году составил 229 млн евро. Это седьмой по величине рынок Литвы.

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