Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес

По заказу Международного альянса транспорта и логистики Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опросил руководителей 206 компаний, которые занимаются международными перевозками.

Предпринимателей просили оценить ожидания на будущее и перспективы, связанные с постановлением правительства Литвы о повышении коэффициента зарплат водителей до 1,65 минималки.

Исследование показало, что из-за этих изменений 26% перевозчиков намерены закрыть свою деятельность, 58% готовятся к реформе – хотят перебираться за границу или арендовать водителей в других странах, а 16% ничего предпринимать не намерены.

Из тех, кто ничего менять не будут, 3% сказали, что уже перевели свою деятельность в Польшу. Другие намерены продолжать работать, будут ждать вступления закона в силу, еще часть намерена продолжить протесты.

75,5% из тех, кто намерен отказаться от бизнеса, собираются закрыть дело в следующем году, 11% - в этом, остальные пока не определились.

48% участников опроса назвали основной причиной такого решения планы, связанные с повышением зарплат, а 58,5% убеждены, что повышение тарифа вкупе с Пакетом мобильности будут губительны для бизнеса, поскольку осложнят работу перевозчиков из Центральной и Восточной Европы в западной ее части.

В группе компаний, реформирующих свою деятельность, 65% намерены перевести бизнес в другую страну. 50% из их остановились бы на Польше, 15% думают о Германии, остальные - об Эстонии (5%), Латвии (4%), Швеции (1,7%), России (1,7%), а 7% в этом вопросе еще не определились.

22,5% работодателей планируют арендовать водителей в других странах. По этой модели их арендуют страны с более благоприятной налоговой системой.

Большинство (58%) участников опроса сказали, что с ними о принимаемых решениях не говорят, еще 29% указали, что на их аргументы не обращают внимания. 62% указали, что о будущих процессах их информируют слишком поздно.

63% участников опроса сказали, что они закрыли бы или ограничили деятельность, если бы коэффициент был выше 1,3 минимума и вступил в силу Пакет мобильности.

Директор компании Ortima, которой принадлежат 100 тягачей, Марьян Свирко считает, что налоговые изменения приведут к краху небольших компаний, а их на рынке 80-85%.

"Обещали, что налоговое окружение для бизнеса не изменится, а тут за несколько месяцев до Нового года выдают сразу несколько болезненных изменений. Как можно повышать минимум, а с ним и коэффициент? Это двойной удар. Или повышение акциза на топливо, на Западе живут ожиданием кризиса, потоки грузов снижаются, решают вопрос Пакета мобильности, кредиты в банках за год подорожали на 70%. А мы не можем увеличить тарифы, поскольку конкурируем со странами, в которых условия не изменились", – сказал Свирко.

Директор Ryvatra, у которой 5 тягачей, Олег Тарасов сказал, что после повышения коэффициента и принятия Пакета мобильности висит лишь два пути – закрыть бизнес или перевести его за границу.

"У нас 5 машин, работают 7 водителей, в месяц на одной машине мы зарабатываем 300 евро, это столько, на сколько увеличатся расходы, если изменят налоги", – сказал предприниматель.

По данным Литовской администрации безопасности транспортных средств, в Литве 31 декабря 2018 года было больше 4800 компаний, занимающихся международными перевозками, у них было больше 47 000 тягачей.

DELFI напоминает, что 27 ноября прошли две акции протеста - одна перевозчиков, а другая - профсоюзов водителей.