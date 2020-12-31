"Есть соглашение и признание того, что Литва, Польша и весь ЕС считаются одним государством. Это уже хорошо, поскольку не будет применения селективных дел к отдельному государству", – отметил в интервью BNS президент Linava Ромас Аустинскас.

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"Что может быть плохо для перевозчиков, так это то, что появляются таможни. Соединенное Королевство столько лет жило без таможни, и им нужно решить этот вопрос. Могут проявиться очереди, но надеемся, что они не будут такими, какие были перед Рождеством", – добавил он.

Между тем, генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас отметил, что у перевозчиков ЕС вместо трех каботажей сейчас их будет два по два раза в неделю, перевозчики должны будут выезжать из страны, чтобы в ожидании груза еще немного поработать.

"Пока вижу такой самый большой убыток. Это означает, что на треть сокращается возможность дополнительных заработков", – сказал BNS З. Буйвидас.

Между тем, Р. Аустинскас отметил, что литовские перевозчики не являются лидерами внутренних перевозок, поэтому больших проблем в связи с этим требованием возникнуть не должно.

По словам З. Буйвидаса, в случае жесткого сценария "Брекзита" перевозчики бы столкнулись с большими трудностями, с проблемами логистики, с пробками, однако сейчас ожидается, что этого не будет.

После завершения переходного периода "Брекзита" руководство Еврокомиссии и Совет руководителей ЕС в Брюсселе подписали соглашение между ЕС и Соединенным Королевством О Торговле и сотрудничестве и в 1 час ночи по литовскому времени Соединенное Королевство покинет общий рынок ЕС и Таможенный союз.