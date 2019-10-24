В официальном обращении к ЛАВ президент Linava Ромас Аустинскас подчеркнул, что перевозчиков беспокоит принятое в одностороннем порядке решение о повышении действующего коэффициента 1,3 до 1,65 минимальной заработной платы. По его словам, правительство приняло это решение, не учитывая, что с Нового года повышается минимум, а это уже само по себе бремя для перевозчиков, кроме того, ЕС принимает "Пакет мобильности".
Аустинскас сказал, что такие решения правящих побуждают перевозчиков искать альтернативу: или учреждать дочерние компании в соседних странах, или переводить свою деятельность за границу.
"Литовские транспортные компании готовы учреждать дочерние компании или полностью перевести деятельность в другие страны ЕС", – сказано в обращении Linavа к президенту ЛАВ Мантасу Залаторюсу.
С учетом этих обстоятельств, президент Linavа просит ЛАБ обеспечить гармонично перевести приобретенное в лизинг имущество для деятельности в других странах ЕС.
"Чтобы сохранить долгосрочные соглашения и преемственность деятельности литовских транспортных компаний, от имени своих членов Linava просит ЛАБ побудить своих членов к сотрудничеству и не мешать перерегистрации приобретенного в лизинг имущества в других странах", – сказано в письме Linavа.
Ассоциация утверждает, что налоговые перемены - неподъемный груз для транспортного сектора. По предварительным подсчетам, предлагаемое повышение коэффициента превышает всю прибыль сектора за 2018 год, поэтому большинству компаний грозит банкротство.
DELFI уже писал, что если парламент Литвы примет предложение правительства и повысит коэффициент, от которого зависит налогообложение суточных, то зарплаты работников в среднем увеличатся на 122 евро. Перевозчики назвали это предложение "геноцидом".
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