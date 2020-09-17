Президент ассоциации LINAVA Ромас Аугустинскас сказал Delfi, что заметил перемены.

"Мы заметили, что сейчас тягачи проверяют тщательнее, чем обычно, больше машин отправляют на рентген. Это отнимает больше времени. Могу привести пример трехдневной давности. Обычно Медининкский КПП пропускает в сутки 500 тягачей, сейчас - 360", – сказал он.

На вопрос, объяснил ли кто-то почему ужесточены проверки, он сказал, что ничего не слышал об этом.

"Может, они боятся какого-то ввоза со стороны Литвы, но, думаю, все это делают намеренно. Думаю, это определенное давление, другого ответа пока не нахожу. По моим данным, очередей на границе пока нет", – сказал он.

Позже он сказал, что польские коллеги фиксируют то же самое и на своей границе с Беларусью.

"Проверяют на рентгенах, появляются очереди", – сказал он.

Генсек Международного транспортнологистического альянса Повилас Дрижас подтвердил эту информацию.

"Мы общались с посольством Литвы в Беларуси, нам подтеврдили, что работают в обычном режиме, что ужесточены проверки транспорта независимо от того, из какой он страны, и какой груз везет, нам повторили, что это касается перевозчиков всех стран. Мы ощущаем этот ужесточенный контроль, но никого не останавливают, такой информации нет", - сказал он.

Delfi напоминает, что 17 сентября утром появилась информация о том, что Беларусь готова переориентировать свои грузы из портов стран Балтии в Санкт-Петербург, если Россия предложит ей похожие условия.