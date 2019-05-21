Как утверждает представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva Аудрюс Стасюлайтис, решение еще не принято. По его словам, ведется наблюдение за ситуацией вокруг Huawei и других китайских поставщиков, однако в данный момент пока преждевременно говорить о том, как санкции США затронут деятельность компании.
"Если так случится, то, несомненно, мы будем соблюдать все правовые требования и приспособимся к обстоятельствам", – сказал он в интервью порталу.
Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что санкции, скорее всего, затронут лишь будущие модели телефонов, а старые уже буду действовать, как действовали. Он также напомнил, что гарантийные обязательства в отношении уже приобретенных телефонов будут действовать.
Компания Bite Lietuva также утверждает, что следит за ситуацией, активно общается с представителями Huawei.
Президент США Дональд Трамп запретил компания страны пользоваться телекоммуникационным оборудованием, которое поставляют зарубежные компании, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США, включая и китайского гиганта.
Во вторник было заявлено, что США на 90 дней отложило запрет на бизнес-связи с Huawei, чтобы избежать больших перебоев.
В понедельник поступили заявления о том, что у Huawei больше не будет доступа к приложениям и услугам, предлагаемым партнерам Google, например к gmail.
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