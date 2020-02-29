Delfi интересовался, как компании готовятся к возможному распространению коронавируса в Литве.

Представитель "Литовской железной дороги" ("ЛЖД") Мантас Дубаускас сказал Delfi: "В компании создана рабочая группа по чрезвычайной ситуации. Для работников, которые работают с обслуживанием клиентов провели учения. Будем следить за рекомендациями ответственных ведомств, делимся с работниками актуальной информацией".

Он сказал, что работникам рекомендуют не ездит за границу, особенно в Китай, Италию и Россию.

"Работникам, которые недавно вернулись из стран, где отмечено распространение COVID-19, 14 дней рекомендовали не ходить на работу и наблюдать за своим здоровьем" – сказал Даубаускас.

Он сказал, что в случае необходимости компания готова, где возможно, организовать дистанционную работу.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс заверил, что компания руководствуется рекомендациями Минздрава и Национального центра общественного здравоохранения. Работники, вернувшиеся из Китая и Северной Италии, работают из дома.

"Мы рекомендуем работникам воздержаться от поездок в страны, где распространяется коронавирус", – сказал он.

Портал получил также пресс-релиз профсоюза "Солидарность" АО LG, в котором было сказано:

"ЗАО LG Keleiviams неготово к такому положению, несмотря на то, что уже не первый месяц информация о коронавирусе в Азии была актуальной, но работникам, которые непосредственно общаются с клиентами, не провели никакой инструктаж.

26 февраля, когда в Литве объявили чрезвычайную ситуацию, появилась информация о том, как надо себя вести, что делать, если есть подозрения, что пассажир болен коронавирусом. Руководство напрямую не информирует работников, поэтому они вынуждены обращаться в профсоюз, к психологам, чтобы услышать слова поддержки.

Самая критическая ситуация на маршруте Вильнюс – Аэропорт, его работники контактируют с сотнями, тысячами туристов", – сказано в сообщении.

Для работников Литовских аэропортов провели специальные учения, об этом рассказал пресс-секретарь компании Тадас Василяускас. Их планируют повторить в ближайшее время.

По его словам, по внутренним каналам работников информируют ежедневно. В аэропортах чаще дезинфицируют все поверхности.

"У работников, в зависимости от их места работы, есть все необходимое - респираторы, защитные очки, комбинезоны, дезинфекторы для рук. Сейчас пополняют запасы этих средств", – сказал Василяускас, отметив, что пересматривают и запланированные командировки работников и отменяют командировки в зоны риска.

Пресс-секретарь компании Girteka Logistics Неринга Римшялене сказала, что компания создала специальную группу, ее участники ежедневно следят за информацией и принимают оперативные решения. Особое внимание уделяют гигиене, дезинфекции общих помещений.

"Мы покупаем средства безопасности для водителей, которые уезжают в командировки, компенсируем расходы на эти средства. До минимума сокращаем количество поездок", – сказала Римшялене.

Представитель концерна SBA Эдис Касперавичюс сказал, что паники нет, но концерн закупил дезинфекторы и поставил их не только в санитарных узлах, но и в столовых, зонах отдыха, в раздевалках, в производственных помещениях и т.д.

"В медпунктах наших предприятий есть медицинские маски, сегодня мы начали закупку респираторов. Всем работникам, которые вернулись из Италии и других стран, где распространяется коронавирус, созданы условия для работы на дому. Если такой возможности нет, мы рекомендуем им брать больничный или отпуск", – сказал Касперавичюс.

Несколько дней назад выяснилось, что заболевший коронавирусом человек приехал в Таллин на автобусе Lux Express. Представитель компании Сандер Соорумаа сказал Delfi, что сейчас работа продолжается в прежнем порядке.

"Мы следим за ситуацией, соблюдаем все требования. После каждого рейса автобусы в обязательном порядке подвергаются тщательной уборке. Все поверхности минимум раз в 24 часа протирают влажной тряпкой. В автобусах есть дезинфекторы. Если пассажир почувствует недомогание, водитель вызывает ему скорость – это стандартная процедура.

Lux Express подтверждает, что принимает билеты от тех пассажиров, которые решили отказаться от поездок", – сказал он.