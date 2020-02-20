Советник SME Finance Александр Изгородин сказал Delfi, что, в целом говоря, в 2019 г. экспортные показатели литовских товаров (не считая нефти и табачных изделий), по сравнению с данными за 2018 г. на самом деле были впечатляющими.

"Надо признать, что рост впечатляющий", – сказал Изгородин.

А ситуация во втором полугодии II была сложнее.

Если в I и II кварталах рост составил 10,5% и 7,1%, то в III и IV квартале рост составил 8,1 и 2,9%. В последнем квартале снизился экспорт литовских товаров и экспорт на рынок ЕС.

На вопрос, что стало причиной этого, Изгородин ответил, что больше всего на этом сказалась сложная ситуация в промышленности еврозоны и Германии.

По его словам экспорт литовских товаров зависит от производства и экспорта товаров в еврозоне, поскольку немецкие производители заказывают товары в Литве, чем больше немцы производят, темы больше экспортируют литовцы.

"Сейчас уровень производства в еврозоне и Германии снижается. В последнем квартале 2019 г. падение в еврозоне составило 7,6%, это был самый низкий показатель за год", – сказал аналитик прибавив, что на этом сказалось замедление экономики в мире.

"Для нас очень важна Германия. Около 12% нашего экспорта идет в эту страну. Это основной партнер Литвы", – подчеркнул аналитик.

Еще одна причина сокращения экспорта литовских товаров в ЕС - снижение экспортных цен.

"Проблема в том, что многим компаниям не подошли контрактные цены, предложенные производителями еврозоны. Если взглянуть на данные Eurostat, мы видим, что литовские компании получили много заказов, но проблема в том, что зарубежные заказчики требовали снижать цены, не все цены подошли, ведь расходы на производство в Литве растут, поэтому контрактные заказы отличаются нестабильностью и от них пришлось отказаться", – сказал он.

Третья причина - Скандинавские страны и снижение курса кроны в Швеции. В последнем квартале 2019 года литовский экспорт в Швецию снизился на 17,1%, а Швеция - второй по величине экспортный рынок Литвы.

"Мы экспортируем туда древесину и мебель, инженерные и металлические конструкции. Проблема в том, что в конце прошлого года курс шведской кроны значительно снизился (на 6%), поэтому литовские товары там дорожают", – сказал Изгородин.

В прошлом году сократился и экспорт в Данию.

На просьбу прокомментировать, что ждет в 2020 году, Изгородин сказал, что экспорт литовских товаров в этом году должен увеличиться на 2,5-3%.

На прошлой неделе BNS сообщал, что в Литве в 2019 году экспорт вырос больше, чем в других странах Балтии.

По сравнению с 2018 годом, он составил 5% (29,6 млрд. евро), в Латвии – 1% (13,8 млрд. евро), в Эстонии – 14,4 млрд. евро.