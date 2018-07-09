Парк должен быть введен в эксплуатацию в конце следующего года - так предприятие обеспечит для себя благоприятный тариф скупки, сейчас он применяется на Украине в отношении электроэнергии, выработанной ветроэлектростанциями. Украинские законы предусматривают, что электроэнергия начавших работу до конца 2019 года парков ветрогенераторов в течение 10 лет будет скупаться по цене 10,18 цента за киловатт-час.

"Проекты ветроэнергетики на Украине особенно привлекательны из-за действующих сейчас тарифов и предположительной прибыльности. Если наш проект будет успешным, то мы рассчитываем, что сроки его окупаемости составят до 6 лет. Однако, вкладывая капитал, мы понимаем, что есть политические и разные другие риски. От того, как будут идти дела, будет зависеть, захотим ли мы проводить в жизнь новые проекты ветроэнергетики на Украине", - сказал Э. Симутис порталу vz.lt.

По словам Э. Симутиса, парк Yuzhne Energy будет строиться на средства акционеров - группы литовских физических и юридических лиц, с привлечением инвестора из Канады и банковских кредитов. Конкретных инвесторов он не называет.