"Мы хотим добиться, чтобы из Вильнюса можно было без проблем доехать до Варшавы и как можно быстрее. Сейчас мы обдумываем, как это осуществить. (...) Я понимаю, что вам было бы важно знать дату, однако я отвечу, что мы сделаем это как можно скорее, а может быть даже быстрее, чем вы думаете", - заявил в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе Маминский.

Польский гость, впервые прибывший в Вильнюс, встретился в литовской столице с министром транспорта и сообщения Литвы Рокасом Масюлисом и главой находящейся в госуправлении литовской ж/д компании "Литовская железная дорога" (Lietuvos gelezinkeliai) Мантасом Бартушкой.