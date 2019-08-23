За первое полугодие текущего года в Литве останавливалось 1,751 млн гостей - на 11,3% больше, чем в январе-июне 2018 года. Количество иностранных туристов увеличилось в этом году на 9,2% до 831,4 тыс. человек, местных туристов - на 13,2% до 919,1 тыс. человек.
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Только во втором квартале этого года в гостиничных заведениях останавливалось 1,088 млн туристов, или на 11,6% больше, чем за соответствующий период 2018-го, из них иностранцев - 543,5 тыс., или на 11,4% больше. Такие предварительные данные предоставлены Статистическим управлением Литвы.

Количество ночёвок в первом полугодии составило 3,821 млн, во втором квартале - 2,377 млн, или на 10,8% и 11,8% соответственно больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

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За первое полугодие в гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось 1217 тыс. туристов, или на 10% больше, чем в январе-июне прошлого года, во втором квартале - 730,6 тыс., или на 10,6% больше. Количество иностранных туристов, проживавших в гостиницах, гостевых домах и мотелях, составило 679 тыс. и 442,8 тыс. соответственно, что на 7,9% и 10,6% больше.

Во втором квартале гостиницы, гостевые дома и мотели привлекли наибольшее количество туристов из Германии - 62,5 тыс. (14,1% всех останавливающихся там иностранцев). Туристов из соседних стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) было размещено 158,6 тыс. (35,8%).

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