Только во втором квартале этого года в гостиничных заведениях останавливалось 1,088 млн туристов, или на 11,6% больше, чем за соответствующий период 2018-го, из них иностранцев - 543,5 тыс., или на 11,4% больше. Такие предварительные данные предоставлены Статистическим управлением Литвы.
Количество ночёвок в первом полугодии составило 3,821 млн, во втором квартале - 2,377 млн, или на 10,8% и 11,8% соответственно больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.
За первое полугодие в гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось 1217 тыс. туристов, или на 10% больше, чем в январе-июне прошлого года, во втором квартале - 730,6 тыс., или на 10,6% больше. Количество иностранных туристов, проживавших в гостиницах, гостевых домах и мотелях, составило 679 тыс. и 442,8 тыс. соответственно, что на 7,9% и 10,6% больше.
Во втором квартале гостиницы, гостевые дома и мотели привлекли наибольшее количество туристов из Германии - 62,5 тыс. (14,1% всех останавливающихся там иностранцев). Туристов из соседних стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) было размещено 158,6 тыс. (35,8%).
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