Литовские депутаты подготовили новый налог для торговых сетей

Депутаты Томас Томилинас, Виргилиюс Подярис и Йонас Ярутис предлагают с 2020 г. ввести в Литве новый налог для крупных торговцев.
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В подготовленном ими проекте сказано, что налог в размере 1% должны платить торговцы чей оборот составляет более 2 млн. евро в месяц (или 24 млн. евро в год).

"Налоговая база для крупных торговцев – полученная торговцами сумма торговли больше 2 мн. евро в месяц", – сказано в документе.

Согласно подсчетам, в результате в бюджет поступит 31,9 млн. евро в год.

В проекте к закону сказано, что налог должны платить как физические, так и юридические лица.

"Налогоплательщик должен подсчитать сумму налога и подать декларацию не позже чем до 25 числа следующего налогового периода", – сказано в документе.

В пояснении к проекту сказано, что цель нового налога - перераспределение налогового бремени между налогоплательщиками в секторе розничной торговли.

В ходе подготовки проекта рассматривали опыт Польши в ходе подготовки такого закона и выигранное Польшей дело в Европейском суде.

Необходимость в этом налоге объясняется спецификой рынка розничной торговли в Литве, которая связана с мощной деятельностью крупных торговых компаний, а также потребностью побудить развитие малого бизнеса.

По предварительным подсчетам, 86,21% доходов от этого налога государство получит от хозсубъектов, которые занимаются розничной торговлей в неспециализированных магазинах, в которых продают по большей части продукты питания, напитки и табачные изделия", – сказано в документе.

Также отмечается, что этот налог не придется платить в тех случаях, когда потребителям будут продавать лекарства (лекарственные препараты), а также энергию всех видов, газ и воду.

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