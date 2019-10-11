Литовские депутаты подготовили новый налог для торговых сетей

В подготовленном ими проекте сказано, что налог в размере 1% должны платить торговцы чей оборот составляет более 2 млн. евро в месяц (или 24 млн. евро в год).
"Налоговая база для крупных торговцев – полученная торговцами сумма торговли больше 2 мн. евро в месяц", – сказано в документе.
Согласно подсчетам, в результате в бюджет поступит 31,9 млн. евро в год.
В проекте к закону сказано, что налог должны платить как физические, так и юридические лица.
"Налогоплательщик должен подсчитать сумму налога и подать декларацию не позже чем до 25 числа следующего налогового периода", – сказано в документе.
В пояснении к проекту сказано, что цель нового налога - перераспределение налогового бремени между налогоплательщиками в секторе розничной торговли.
В ходе подготовки проекта рассматривали опыт Польши в ходе подготовки такого закона и выигранное Польшей дело в Европейском суде.
Необходимость в этом налоге объясняется спецификой рынка розничной торговли в Литве, которая связана с мощной деятельностью крупных торговых компаний, а также потребностью побудить развитие малого бизнеса.
По предварительным подсчетам, 86,21% доходов от этого налога государство получит от хозсубъектов, которые занимаются розничной торговлей в неспециализированных магазинах, в которых продают по большей части продукты питания, напитки и табачные изделия", – сказано в документе.
Также отмечается, что этот налог не придется платить в тех случаях, когда потребителям будут продавать лекарства (лекарственные препараты), а также энергию всех видов, газ и воду.
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