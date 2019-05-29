Литовские автоперевозчики присматриваются к Польше: ищут пути развития бизнеса

Группа литовских перевозчиков недавно посетила Польшу, где собирала информацию о возможности переноса транспортного бизнеса в эту страну. Представители транспортного сектора не скрывают, что к этим действиям их побудили готовящиеся в Литве планы повысить коэффициент месячной зарплаты водителей дальних рейсов с 1,3 минимальной месячной зарплаты до 2.
Присматриваться к Польше вынуждает и якобы неопределенность по Пакету мобильности ЕС, одно из положений которого гласит, что раз в месяц грузовики должны возвращаться в страну регистрации.
Глава Savesta Consulting, оказывающей услуги консультаций по учреждению компаний, Витаутас Турекас подсчитал, что в этом году, по сравнению с прошлым годом, количество грузовиков, зарегистрированных в Польше, должно вырасти как минимум в три раза.
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