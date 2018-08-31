Такое соглашение было достигнуто на проходившем в Вильнюсе заседании Смешанной литовско-российской комиссии по международным перевозкам, сообщило министерство коммуникаций и транспорта.

Делегации двух стран договорились, что в этом году литовским перевозчикам будут выделены дополнительные 7 тыс. двухсторонних разрешений со специальной отметкой "разрешение на перевозку грузов третьих стран" и 1 тыс. дополнительных разрешений на перевозку грузов третьих стран.

Делегации утвердили и предварительные квоты на 2019 год. Для Литвы установлена квота в размере 170 тыс. двухсторонних разрешений, из них 21 тыс. с упомянутой выше специальной отметкой и 12 тыс. разрешений на перевозку грузов третьих стран. Точная квота 2019 года будет установлена на следующем заседании комиссии.

Россия - один из крупнейших рыков услуг литовского транспортного сектора, второй после Германии. В первом квартале 2018 года литовские перевозчики предоставили России транспортных услуг на 158 млн евро, это составило 13% транспортного экспорта Литвы. По сравнению с тем же периодом 2017 года, экспорт транспортных услуг в Россию вырос на 16%.