"Фракция поддержала проект и планирует, что проект постановления будет зарегистрирован на этой сессии, а голосование будет на первом заседании новой сессии", - сказал журналистам после заседания фракции в пятницу глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

По словам лидера "аграриев", вопросы еще формулируются, а на просьбу конкретно указать эпизоды будущего расследования Р. Карбаускис назвал Modus grupe, объединяющую предприятия по торговле автомобилями, развитию недвижимости и энергетические предприятия. Глава ЛСКЗ обвинили в ее протежировании бывшего премьера, консерватора Андрюса Кубилюса.

"Многие вопросы остались без ответа, потому что не было такой задачи. Многие моменты не были затронуты в этом расследовании, и вопросы группы Modus, вопросы энергетики", – сказал Р. Карбаускис.

Категорически высказывающиеся против проведения расследования члены фракции ЛСКЗ - глава КНБО Витаутас Бакас и Юстас Джюгялис еще до голосования покинули заседание фракции.

Ю. Джюгялис сказал, что не поддерживает это расследование и прямо назвал его "планом утопить консерваторов", в котором он не хочет участвовать.

"У главы фракции есть предложение подумать, что для него важнее: личные интересы расправиться с президентом, консерваторами и всеми остальными или же сохранить единство фракции, потому что есть коллеги, которые против этого. Пусть Рамунас (Карбаускис - ред.) положит это на весы и взвесит", - сказал Ю. Джюгялис журналистам.

Он упомянул, что во время заседания фракции лидер "аграриев" был предупрежден, что часть членов фракции может уйти и создать в сейме новую фракцию.

Р. Карбаускис сказал, что не "желает комментировать фантазии Ю. Джюгялиса", а вероятному выходу части членов фракции не придает особого значения.

В конце июня сейм утвердил выводы парламентского расследования КНБО. В них угрозой для государственного устройства и национальной безопасности признана незаконные действия российской энергетической корпорации "Росатом" и литовского концерна MG Baltic.

Также констатировалось, что политики, предприниматели и представители СМИ стремятся обойти запреты для юридических лиц оказывать партиям финансовую поддержку. В таком случае поддержка оказывается наличными деньгами, предоставлением скидок, посредством оплаты счетов через различные фонды, скрытой рекламы.