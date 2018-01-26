Министерство коммуникаций сообщило, что в пятницу избрало М. Гельжиниса из четырех кандидатов. Возглавлявший компанию Гядиминас Алмантас уходит в отставку с 1 марта.

43-летний Гельжинис сообщил BNS, что будет стремиться к улучшению инфраструктуры всех трех аэропортов.

"Как Вильнюс, так и Каунас с Палангой по причине роста пассажирского потока сталкиваются с определенными инфраструктурными проблемами. Так что первыми целями будет контролирование пассажирского потока, чтобы им было удобно", - сказал М. Гельжинис.

Ранее М. Гельжинис работал главой наземной службы Вильнюсского аэропорта, был исполнительным директором компании группы Baltic Ground Services Poland, являющейся дочкой группы Avia Solutions Group, был главой наземного обслуживания центра подготовки пилотов Baltic Flight Academy.