Министерство коммуникаций сообщило, что в пятницу избрало М. Гельжиниса из четырех кандидатов. Возглавлявший компанию Гядиминас Алмантас уходит в отставку с 1 марта.
43-летний Гельжинис сообщил BNS, что будет стремиться к улучшению инфраструктуры всех трех аэропортов.
"Как Вильнюс, так и Каунас с Палангой по причине роста пассажирского потока сталкиваются с определенными инфраструктурными проблемами. Так что первыми целями будет контролирование пассажирского потока, чтобы им было удобно", - сказал М. Гельжинис.
Ранее М. Гельжинис работал главой наземной службы Вильнюсского аэропорта, был исполнительным директором компании группы Baltic Ground Services Poland, являющейся дочкой группы Avia Solutions Group, был главой наземного обслуживания центра подготовки пилотов Baltic Flight Academy.
"Литовские аэропорты" возглавит Гельжинис (2)
Управляющую тремя аэропортами Литвы компанию Lietuvos oro...
ЕК будет частично финансировать исследования Круонисской ГЭС (3)
Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать исследование...
В Латвии больным сотрудникам предлагают запретить приходить на работу
Впредь, в Латвии , если человек пришел на работу...
Оценка аналитиков: лидером по росту экономики в Балтии будет не Литва (4)
Рост экономики Литвы в этом году останется самым...
TOP новостей
Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (19)
Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...
Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (49)
"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...
Президент Литвы в Давосе: после выборов Россия останется агрессивной (250)
Президент Литвы , участвующая во Всемирном...
Президент Литвы поддержала Польшу в споре с ЕС: мы не можем обвинять друг друга (12)
В пятницу литовский президент Даля Грибаускайте...
Минфин США расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине (163)
Министерство финансов США объявило о расширении...