"Мы стремимся, чтобы показатели 2018 года продолжали улучшаться, и до конца этого года планируем обслужить более 6 млн пассажиров", - сказала для пресс-релиза исполнительный директор компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Лаура Йоффе.
Три аэропорта страны в прошлом году обслужили 5,245 млн пассажиров - на 10% больше, чем в 2016 году.
Вильнюсский аэропорт в первом полугодии этого года обслужил 2,328 млн пассажиров (на 17% больше, чем в прошлом году), Каунасский - 473 тыс. (на 13% больше), Палангский - 144 тыс. (на 7% больше).
Больше всего пассажиров – 31% – перевезла ирландская авиакомпания Ryanair, а ее главный конкурент - венгерская Wizz Air перевезла 26%.
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