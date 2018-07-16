Три международных аэропорта Литвы обслужили в первом полугодии этого года 2,946 млн пассажиров - на 15% больше, чем в январе-июне прошлого года.
Vilniaus oro uostas
© DELFI / Modesta Meškė

"Мы стремимся, чтобы показатели 2018 года продолжали улучшаться, и до конца этого года планируем обслужить более 6 млн пассажиров", - сказала для пресс-релиза исполнительный директор компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Лаура Йоффе.

Три аэропорта страны в прошлом году обслужили 5,245 млн пассажиров - на 10% больше, чем в 2016 году.

Вильнюсский аэропорт в первом полугодии этого года обслужил 2,328 млн пассажиров (на 17% больше, чем в прошлом году), Каунасский - 473 тыс. (на 13% больше), Палангский - 144 тыс. (на 7% больше).

Больше всего пассажиров – 31% – перевезла ирландская авиакомпания Ryanair, а ее главный конкурент - венгерская Wizz Air перевезла 26%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Bunkeris Bunkeris Bunkeris

Как бункер в объявлении стал домом (1)

В Литве уже можно купить и бункеры (бомбоубежища). На...

Литовские аэропорты в этом году обслужили на 15% пассажиров больше (1)

Три международных аэропорта Литвы обслужили в первом...

Объявлен конкурс на приобретение земельных участков для Rail Baltica

Контролируемое государством АО Lietuvos geležinkeliai (...

Будут ли зарплаты в Каунасе выше, чем в Вильнюсе? (7)

В начале этого года средняя зарплата в Каунасе была...

Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė Ruslano Bolgovo degustacinė vakarienė

В Паланге едва хватило места для желающих поесть за 50 евро (16)

Уже на протяжении 25 лет шеф-повар Руслан Болгов...

TOP новостей

Самого большого оползня в Вильнюсе могло и не быть: жители предупреждали два месяца назад (5)

После сильного ливня в Вильнюсе на ул. П.Вилейшиса...

D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Helsinkyje D. Trumpo ir V. Putino susitikimas Helsinkyje

LIVE / Путин и Трамп в Хельсинки: под протесты и разные ожидания Пресс-конференция (247)

Побеседовав наедине с президентом России Владимиром...

Опасные лекарства изъяты: что делать пациентам, которые их принимали  прилагается список (18)

За последние 3 месяца было продано больше 80 000...

Bunkeris Bunkeris Bunkeris

Как бункер в объявлении стал домом (1)

В Литве уже можно купить и бункеры (бомбоубежища). На...

Хорошего мастера найти очень сложно, цены на услуги высокие (55)

Неисправный холодильник, стиральная машина,...