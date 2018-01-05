Государственная компания "Литовская железная дорога" ("ЛЖД") 5 января заплатит назначенный Европейской Комиссией штраф в размере 28 млн. евро за разобранную ветку, ведущую в Реньге. Эту информацию BNS подтвердил гендиректор компании Мантас Бартушка.
© DELFI / Domantas Pipas

Последний срок уплаты штрафа - 7 января.

По словам представителя "ЛЖД" Мантаса Дубаускаса, штраф заплатят из накопленного резерва, кредит в банке брать не будут. Позже компания намерена просить у ЕК снизить штраф или вообще освободить компанию от его уплаты – такой возможностью можно воспользоваться в течение полугода – до начала апреля.

В середине декабря компания представила Европейскому суда в Люксембурге жалобу в связи с назначенным ЕК штрафом.

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Компания также намерена восстановить разобранную в 2008 г. 19-километровую ветку от Orlen Lietuvа в Мажейкяй до Реньге (Латвия).

По словам Бартушки, до середины января компания должна согласовать с ЕК проект восстановления этой ветки. Восстановление ветки обойдется в 20 млн. евро, главы компании надеются, что сумма будет меньше, а ветку восстановят до 2019 года.

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис ранее говорил, что восстановление ветки в Реньге - не только экономический, но и политический шаг. По его словам, Реньге стал символом жестокого обращения с соседями, поэтому восстановление этой ветки будет акт доброй воли в отношении Польши и Латвии.

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